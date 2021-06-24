Иностранную авиацию заметили в районе учений Тихоокеанского флота

Российским кораблям пришлось применить маскировку

В центральной части Тихого океана завершилась основная часть учений российского флота. Масштаб действий поражает: десятки кораблей, подводных лодок, истребителей и бомбардировщиков отработали важнейшие задачи по защите территорий нашей страны от потенциального противника. Корабли продемонстрировали и навык маскировки от иностранной авиации. Её заметили в районе тренировок.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова (см. видео).

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