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Иностранную авиацию заметили в районе учений Тихоокеанского флота

12:10
  • четверг
  • 24 июня 2021

Российским кораблям пришлось применить маскировку

В центральной части Тихого океана завершилась основная часть учений российского флота. Масштаб действий поражает: десятки кораблей, подводных лодок, истребителей и бомбардировщиков отработали важнейшие задачи по защите территорий нашей страны от потенциального противника. Корабли продемонстрировали и навык маскировки от иностранной авиации. Её заметили в районе тренировок.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова (см. видео).

 

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