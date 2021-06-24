Вакцинация или локдаун: последние новости о коронавирусе в России

Заболевших становится все больше

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 20182 новых случая коронавируса. Это максимальный показатель с конца января. Выздоровели 13505 человек. Власти Москвы снова призывают переболевших и привитых жителей столицы становиться донорами плазмы. Инфекционные больницы переполнены по всей стране. В Бурятии с 27 июня вводят самые жёсткие ограничения и даже приостанавливают работу предприятий.

Крылатское переполнено. Но не спортсменами, а заболевшими ковидом. В основном на койках горожане, которые были инфицированы в последнюю неделю. Причины резкого всплеска, говорят врачи, - нарушение правил гигиены и пренебрежение элементарными способами защиты.

"Для того, чтобы это не происходило, нужно вакцинироваться. И тогда у вас все будет хорошо, даже если у вас будет заражение, вы перенесете это, как сезонный грипп. Понимаете, вот здесь [в больнице] нет ни одного человека вакцинированного", - говорит главврач ГКБ 67 Андрей Шкода.

Лето, жара, шлягер восьмидесятых. У пассажиров прогулочного теплохода "Романтика" настроение настолько романтичное, что тут и комментировать нечего. Каждый второй покидающий судно - без маски. Персонал тоже без средств защиты. И неизвестно, сколько еще людей могли перевезти с вопиющими нарушениями, если бы на теплоход не пришли с проверкой инспекторы. Старший на судне оправдывается, мол, пассажиры садились согласно купленным билетам и объяснить каждому, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, трудно. Теперь объясняться придется уже владельцу теплохода, и скорее всего, его бизнес ждут внушительные финансовые издержки.

Сегодня, когда идёт рост заболевших коронавирусом в Москве, власти столицы вынуждены ужесточать требования к организациям. В первую очередь, в сфере торговли. На предприятиях - и оптовых, и розничных - пройти обязательную вакцинацию должны 60 процентов сотрудников. Тех, кто не имеет медицинских противопоказаний, но не хочет прививаться, работодатель вправе отстранить без сохранения зарплаты. Вслед за общепитом организовать "бесковидные" зоны и ввести QR-коды для посетителей рекомендуют и в столичных театрах и кинозалах. В оперативном штабе заявляют: наличие высокого уровня антител у переболевших - не препятствие для того, чтобы сделать прививку

В Подмосковье ситуация настолько серьёзная, что власти вслед за столицей вынуждены предпринимать экстренные меры. С 24 июня в области закрывают все детские, игровые и спортивные площадки. Приостанавливают любые мероприятия, где в помещении может собраться одновременно более 50 человек. В гостиницах тоже ограничения. Надолго смогут поселиться только те, кто недавно переболел или сделал прививку. А с 28 июня также вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Они станут обязательными даже для пассажиров общественного транспорта. Это правило начнет действовать с 1 июля, если обстановка не улучшится.

В Бурятии власти уже объявили о введении локдауна. В республике лабораторно подтвержден диагноз у более 40 тысяч человек. С 27 июня по 11 июля будут закрыты все предприятия, кроме аптек, продуктовых магазинов, структур ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.

Тимур Абдуллаев, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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