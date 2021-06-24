В Приамурье готовятся к сильнейшему за последние годы паводку

В Амурской области объявлен режим ЧС федерального масштаба

В зону паводка на Дальнем Востоке рискуют попасть более 500 населённых пунктов, где проживают свыше 150 тысяч человек. Наиболее опасная ситуация - в Амурской области и Еврейском автономном округе. Там ожидается сильнейшее с 2013 года наводнение. Восстановительные работы идут и в Крыму.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центр" Ильи Данильцева (см. видео).

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