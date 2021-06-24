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Венгрию накажут за притеснение ЛГБТ

12:23
  • четверг
  • 24 июня 2021

Евросоюз хочет ввести санкции

В Европе новое столкновение на фоне пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Так, Еврокомиссия хочет ввести санкции против Венгрии. Причина: принятый ранее законопроект о запрете распространения информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Действия вызвали резкую критику со стороны других представителей стран Евросоюза, которые обвинили Будапешт в нарушении фундаментальных ценностей.

Ну а в Германии, где накануне проходил один из матчей чемпионата Европы по футболу и играла как раз команда Венгрии, владельцы некоторых стадионов украсили их радужной подсветкой, тем самым выразив недовольство принятыми в Будапеште решениями.

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