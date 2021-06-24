Сотни морских львов захватили пляжи Чили

Животные спасаются от косаток

Оккупация в рамках закона. Сотни морских львов захватили пляжи в центральной части Чили. Спасаясь от хищных касаток, животные причиняют немало неудобств жителям прибрежных городов. Однако остановить нашествие пока не получается - ластоногие находятся под защитой государства.

Непрошеного гостя прогоняют громким лаем. Но избавиться от всех так не получится. В южном полушарии зима и на пляжах, вместо тысяч загорающих туристов, – сотни морских львов. Которые буквально оккупировали чилийский городок Томе. Местный порт работает в режиме особой бдительности, заборами огородили побережье. Но ластоногие то и дело прорываются через ворота.

С недавнего времени морские львы находятся под государственной охраной. Однако негодование рыбаков понятно: животные стаями бросаются в сети. Портят их и поглощают рыбу. Но причина – не голод, а страх перед главным врагом – хищными китами-косатками.

Сотни морских обитателей просят людей о помощи, но что с ними делать, не знает никто. Закон запрещает любое вмешательство в жизнь этих животных. Рады только туристы, которые специально приезжают на побережье посмотреть на невиданное нашествие.

Местные власти просят людей об одном – не кормить диких животных. Во-первых, это может оказаться неполезно. Но главное, иначе они никогда не уйдут. Уже почти месяц львы чувствуют себя хозяевами в городе Вальдивия – это чуть южнее Томе. Остаётся надеяться только на то, что косатки уйдут на охоту в другие места.

Кирилл Парменов, Роман Сороколетов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram