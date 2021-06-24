"Россия сегодня" отмечает юбилей

Агентству исполнилось 80 лет

80-летний юбилей отмечает одно из старейших в мире информационных агентств - "Россия сегодня". Известное миллионам и под прежними названиями - РИА "Новости" и "Советское информбюро".

Его история неразрывно связана с событиями Великой Отечественной, отмечает "ТВ Центр". Постановление о создании международного агентства было подписано всего через два дня после начала войны - для того, чтобы давать самую оперативную информацию о событиях на фронте и в тылу. С годами менялись названия, но цели оставались прежними - быть на первом месте, всегда находиться в самом центре событий.

Со знаменательной датой коллектив информагентства поздравил Владимир Путин. Глава государства высоко отметил традиции честного, подвижнического служения его сотрудников своему делу.

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