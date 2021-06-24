Россия поставила тесты на коронавирус в 50 стран мира

Две трети – в государства СНГ

Россия поставила тесты на коронавирус, разработанные в научных институтах Роспотребнадзора, в 50 стран мира. Две трети от общего количества направлено в с государства СНГ, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"В 50 странах мира были использованы более 1,5 миллиона тестов, которые были произведены научными учреждениями Роспотребнадзора, две трети из них направлены в страны Содружества", - заявила Попова на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия поставляет за рубеж также мобильные лабораторные комплексы.

Ранее Попова сообщила, что в России на 18 июня вакциной от коронавируса привито более 20 миллионов граждан. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все регионы страны имеют четкий алгоритм организации ограничительных мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации.

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