Оперштаб назвал условие приостановки действия QR-кодов в Москве

Важно обратиться к врачу

Власти Москвы назвали условие приостановки действия QR-кода, который выдается вакцинированным, прошедшим ПЦР-тестирование и переболевшим коронавирусом.

Если владелец QR-кода заболел COVID-19, то его действие может приостановлено, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, если человек не обращался к врачу или переболел коронавирусом бессимптомно, то QR-код он не получит, так как данных о нем нет в регистре.

Ранее, 22 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в заведения общепита Москвы смогут попасть только те клиенты, которые подтвердят защиту от коронавируса. Для этого нужно получить QR- код на сайте mos.ru.

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