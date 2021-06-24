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МИД: Россия готова отстаивать нерушимость границ военными методами

11:59
  • четверг
  • 24 июня 2021

Если не помогают призывы к здравому смыслу

Россия может взывать к здравому смыслу западных руководителей, требовать уважения международного права. Однако, если это не помогает, может и бомбить – причем не просто по курсу движения, но и по цели. Замглавы МИД Сергей Рябком прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.
Москва жестко отреагировала на нарушение британским эсминцем границы

"Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ - это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - цитирует Рябкова "Интерфакс".

23 июня корабль российской береговой охраны открыл предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Корабль ВМС Великобритании нарушил границу России в Черном море в районе мыса Фиолент, вернулся в нейтральные воды только после того, как Су-24 сбросил четыре бомбы по курсу эсминца.

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