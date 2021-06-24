В московские аптеки и продуктовые магазины пустят без QR-кодов

На них "бесковидный" режим не распространяется

В Москве "бесковидный" режим не затронет аптеки и продуктовые магазины. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе подчеркнули, что посещение продуктовых магазинов и аптек доступно всем жителям и гостям столицы без предъявления QR-кода.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

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