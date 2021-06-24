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Попова заявила об отсутствии в России больных со штаммом "Дельта плюс"

12:36
  • четверг
  • 24 июня 2021

Эта разновидность вируса выявлена в пяти странах

Новый штамм коронавируса "Дельта плюс" обнаружен не только в Индии. Он зафиксирован в пяти странах, сообщила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, в России пациентов, зараженных этой разновидностью коронавируса, нет.
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"В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм "Дельта плюс". Но я хочу сказать, что штамм "дельта плюс" сегодня выявлен в пяти государствах, не только в Индии",- сказала Попова журналистам.

Индийские ученые обеспокоены появлением штамма "Дельта плюс". По их мнению, разновидность вируса обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на антитела. Ранее сообщалось о 22 случаях заражения этим штаммом. Однако 23 июня появились сообщения со ссылкой на медицинские источники о росте числа заболевших до сорока, передает ТАСС.

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