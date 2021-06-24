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"Умею расставлять приоритеты": Арзамасова отказалась от долгого декрета

12:58
  • четверг
  • 24 июня 2021

В скором времени у актрисы родится первенец

Лиза Арзамасова незадолго до родов рассказала поклонникам, как долго планирует находиться дома с ребенком. Фанаты переживают, что после рождения малыша молодая мама может надолго забыть о карьере.
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Актриса заверила, что долго засиживаться в декрете не собирается. Арзамасова намерена уже в сентябре вернуться на работу в театр.

"Так сложилось, что в декрет уйду на три месяца. С июня по август. В сентябре у меня уже спектакли. Просто творческие люди, спортсмены как-то проще относятся к декрету. Ну невозможно сидеть в декрете целый год. Конечно, если будут медицинские показания, я сделаю выбор в пользу семьи. Я умею расставлять приоритеты", - подчеркнула знаменитость.

Ребенок станет первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

Об отношениях актрисы и фигуриста стало известно в прошлом году – пара объявила об отношениях, а спустя короткое время влюбленные поженились.

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