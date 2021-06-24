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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Сафины Рытиковой

12:40
  • четверг
  • 24 июня 2021

У девочки - врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Сафины Рытиковой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

У годовалой девочки врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава. Консервативные методы лечения не помогли, последний шанс - сложная операция с использованием особого биоматериала. Но собрать на нее 5 миллионов семья сама не может.

Слова благодарности от родителей Сафины:

"Нам удалось закрыть сбор! Добрые и отзывчивые люди, вы настоящий подарок судьбы! Огромное спасибо вам за то, что дали возможность вылечить дочку! Благодаря вашей поддержке Сафина совсем скоро сама сможет встать на здоровые ножки и вести полноценный образ жизни без слез! Пусть совершенное добро вернется к вам в трехкратном размере! Наша семья никогда не забудет тот героический подвиг, который вы совершили для нас! Мы вам безмерно благодарны!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

 

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Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
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