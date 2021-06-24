Кремль оценил инцидент с британским эсминцем

Это сознательная провокация

Инцидент с британским эсминцем в Черном море – сознательная и подготовленная провокация. В Кремле сожалеют о подобных действиях Лондона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - сказал представитель Кремля.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender углубился на три километра в российские территориальные воды в Черном море у мыса Фиолент. На предупреждения российских пограничников экипаж корабля не отреагировал. По курсу эсминца был открыт предупредительный огонь, а Су-24 провел бомбометание, после чего тот покинул территориальные воды России.

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