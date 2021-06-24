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Песков посоветовал сменить работу тем, кто не хочет прививаться

12:54
  • четверг
  • 24 июня 2021

Речь идет о работниках сферы услуг

Вакцинация от коронавируса для всех россиян, не работающих в сфере услуг, остается добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако работники сферы услуг обязаны привиться от COVID-19, так как они несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Если сотрудник не хочет вакцинироваться, то нужно найти другую работу, где прививка не обязательна.

"Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг", - объяснил спикер Кремля.

Песков отметил, что меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией.

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