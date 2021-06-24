"Готов был броситься с кулаками": Шепелев сравнил эмоции после рождения сыновей

Телеведущий заметил разницу в восприятии

Дмитрий Шепелев признался, что с рождением второго сына Тихона стал иначе относиться к отцовству. В марте этого года телеведущий снова стал папой. Первого сына Платона ему родила певица Жанна Фриске.

38-летний шоумен отметил, что теперь меньше волнуется и чувствует себя гораздо увереннее. Кроме того, многое он прошел вместе с первым сыном, а потому сейчас знает, чего ожидать.

"Мне вспоминается история, произошедшая сразу после появления на свет Платона. Меньше чем через час после рождения врачи попросили меня сопровождать его на первый медицинский осмотр, стандартная процедура. И вот я стою возле корытца, в которое его положили, держу его ручку, а медицинские сестры вертят его, крутят. И мне все кажется, что они делают это очень резко, даже грубо. Мне не нравится то, что они делают, мне кажется, что они делают ему неприятно и меня это очень злит. Очень! Они делают прокол и берут кровь из пяточки, и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, я едва себя сдерживаю", - поделился воспоминаниями Шепелев.

Ведущий отметил, что в случае с Тихоном у него не возникло желания защитить малыша от врачей, да и в целом стал проще относиться к медицинским процедурам.

"Счастливый Дмитрий. Идет вам отцовство. Как я понимаю ваши чувства, над первенцем трясешься, а второй, третий, уже ничего не страшно"; "Полностью согласна. Во второй раз проще и легче"; "Кровь из пяточки для моего сердца было очень больно", - поддержали Шепелева поклонники.

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