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Комиссия Минздрава распределит 300 тысяч доз вакцины "КовиВак"

13:23
  • четверг
  • 24 июня 2021

Всего произведено более 1 миллиона доз

Центр имени Чумакова произвел более 1 миллиона доз вакцины "КовиВак". 300 тысяч доз из этого количества препарата контроль качества выпустит на следующей неделе, сообщил директор по развитию организации Константин Чернов.
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"Произведено у нас уже более 1 миллиона, на следующей неделе у нас из контроля качества выходит несколько, по-моему, около 300 тысяч доз", - сказал Чернов.

22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "КовиВак". Власти сообщили, что запись на прививку этим препаратом приостановлена.

Чернов подчеркнул, что нынешние мощности позволяют производить около 10 миллионов доз вакцины в год. В то же время, Центр имени Чумакова не занимается дистрибуцией вакцины и не контролирует ее поставки в определенные регионы - этим занимается специальная комиссия Минздрава.

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