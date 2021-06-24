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Гришковец прокомментировал конфликт с Земфирой

13:37
  • четверг
  • 24 июня 2021

Писатель назвал певицу наркоманкой

Писатель Евгений Гришковец заявил, что не пытался уладить конфликт с певицей Земфирой.
Земфира решила засудить Гришковца за оскорбление чести и достоинства

Он отметил, что достаточно лишь публичных извинений, личный разговор – это лишнее, уверен писатель.

"Нет, помимо публичного извинения, я никак не пытался уладить конфликт в досудебном порядке, не связывался с Земфирой лично", - сообщил он в интервью "Газете.Ru".

Центральный районный суд Калининграда принял иск певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу.

Ранее стало известно, что Земфира требует 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что Гришковец в эфире телеканала "Дождь" назвал ее "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм". У певицы на фоне конфликта развилась бессонница.

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