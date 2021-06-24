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Запашный рассказал, как животные в цирке переносят жару

13:58
  • четверг
  • 24 июня 2021

Не все из них приспособлены к высоким температурам

Аномальная жара, пришедшая в столичный регион, является проблемой не только для людей, но и для животных. Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как специалисты помогают животным справиться со зноем.

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Запашный отметил, что чрезмерная жара противопоказана всем, но в цирке есть некоторые животные, которым летний зной пришелся по душе.

"Жара по-своему влияет на всех. Все мы состоим из плоти и крови. Конечно, у нас есть такие животные, которые любят тепло, — слоны, львы. Они спокойно переносят такую температуру воздуха", - заявил дрессировщик.

Несмотря на это, животных все равно нужно оградить от прямых солнечных лучей. А для некоторых, которые не приспособлены к жаре, организовать особые условия. К примеру, сивучам летом устраивают дополнительные бассейны, где у них есть возможность больше времени проводить в воде, вдали от палящего солнца, передает НСН.

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