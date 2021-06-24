Чемезов отчитался перед Путиным об успехах "Ростеха"

В прошлом году выручка госкомпании выросла на 6%

Сегодня в Ново-Огарёве Владимиру Путину представил отчёт об итогах работы "Ростеха" за прошлый год глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, большие усилия были направлены на борьбу с коронавирусом. Предприятия активно занимаются производством средств защиты, медицинского оборудования и фармацевтических препаратов. За 2020 год выручка госкомпании выросла на 6% - до почти 1,9 триллиона. Но это меньше планового показателя. По словам Сергея Чемезова, он обязательно будет достигнут в этом году. А уже к концу следующего "Ростех" планирует запустить в серию мощные двигатели для самолётов и вертолётов собственного производства.

Владимир Путин: "Вы упомянули про двигатели. У вас целая группа предприятий, которая занимается двигателестроением. Что они сделали?"

Сергей Чемезов: "Да. ОДК – наша холдинговая компания. Мы создали еще один двигатель для вертолетов, это очень современный двигатель, который заменяет сегодня американские. И мы создали наш новый двигатель ВК-650В взлетной мощностью до 650 лошадиных сил. В серию этот двигатель пойдет уже в 2023 году, тоже сейчас заканчиваются, ведутся испытания. Сейчас это стендовые испытания, на следующий год уже будут в составе вертолета, и в 2023-м мы запустим уже в серию".

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