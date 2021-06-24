Правительство вводит экспортные пошлины на металл

Мера временная

Правительство вводит временные экспортные пошлины на продукцию чёрной и цветной металлургии с первого августа и до конца года. Соответствующее поручение дал сегодня Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".

Цель - компенсировать дополнительные расходы, понесённые государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. Предложение о временных пошлинах озвучили глава Минэконоразвития Максим Решетников, его поддержали глава Минфина Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он подчеркнул: введение экспортных пошлин - это не наказание металлургов, а часть комплекса защитных мер, поскольку российская экономика не готова к шоковому переносу мировых цен на металлы на внутренний рынок. Согласие выразил и министр промышленности Денис Мантуров.

"Предложение ввести ввозную пошлину на экспорт всей российской металлопродукции - наиболее щадящая для отрасли мера. Важно, что это временная мера с коридором до конца декабря текущего года. При этом, Михаил Владимирович, соглашаясь на такое решение, мы считаем необходимым целевым образом направлять на поддержку металлоёмких отраслей промышленности. В первую очередь, исполнителей гособоронзаказа", заявил Мантуров.

"Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный и актуальный сегодня для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство", - ответил Михаил Мишустин.

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