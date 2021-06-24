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КПРФ вступила в предвыборную борьбу

14:49
  • четверг
  • 24 июня 2021

В Подмосковье проходит съезд партии

Сегодня в Московской области открылся 18-й съезд партии КПРФ. На нём будут сформированы окончательные списки кандидатов в Государственную Думу.

Претендентов в очном формате будут обсуждать около 200 человек - это депутаты, представители Совета Федерации, руководители региональных подразделений. Ещё около 5 тысяч членов партии участвуют в мероприятии онлайн.

По словам председателя Геннадия Зюганова, всех кандидатов уже не раз оценивали на разных уровнях. Также сегодня КПРФ представит свою предвыборную программу. Таким образом, коммунисты становятся второй политической силой, официально вступившей в гонку.

"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Государственную Думу, в сражениях за передачу власти народу. Еще раз подчеркиваю, за СССР - сильную, справедливую, социалистическую родину. Сегодня мы утверждаем предвыборную программу партии, программу 10 шагов "Власть народу", - заявил Зюганов.
 

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Съезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ
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