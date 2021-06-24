ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирске полицейский ограбил прохожего

14:24
  • четверг
  • 24 июня 2021

Он отобрал у него пять тысяч рублей

В Новосибирске задержали полицейского по подозрению в ограблении прохожего.
Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске

Инцидент произошел 20 июня на улице Петухова. Нападавший брызнул потерпевшему из газового баллончика, отобрал 4 900 рублей, банковскую карту и скрылся.

Мужчина обратился в полицию, а оперативные сотрудники быстро вычислили, что преступник – их коллега, сообщили в СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело. В отношении полицейского-грабителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

"Комсомольская правда" уточняет, что в момент преступления полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей и решил подвезти выпившего прохожего.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.