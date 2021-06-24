В Новосибирске полицейский ограбил прохожего

Он отобрал у него пять тысяч рублей

В Новосибирске задержали полицейского по подозрению в ограблении прохожего.

Инцидент произошел 20 июня на улице Петухова. Нападавший брызнул потерпевшему из газового баллончика, отобрал 4 900 рублей, банковскую карту и скрылся.

Мужчина обратился в полицию, а оперативные сотрудники быстро вычислили, что преступник – их коллега, сообщили в СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело. В отношении полицейского-грабителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание.

"Комсомольская правда" уточняет, что в момент преступления полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей и решил подвезти выпившего прохожего.

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