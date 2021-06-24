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Участники проекта "Завтрак с наставником" пообщались с главой РАН

15:05
  • четверг
  • 24 июня 2021

Обсуждали развитие науки

Перспективы развития отечественной фундаментальной науки обсудили сегодня участники президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта "Завтрак с наставником" победители и финалисты конкурса "Лидеры России" получили возможность лично пообщаться с главой Российской академии наук. Александр Сергеев рассказал будущим управленцам об основных задачах, над решением которых трудятся сейчас лучшие учёные страны. И о приоритетных направлениях научно-технического развития России.

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