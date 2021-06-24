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Прием заявлений на пособия для родителей-одиночек начнется 1 июля

14:24
  • четверг
  • 24 июня 2021

Поддержку получат и будущие мамы

Отцы и матери-одиночки получат помощь от государства. Правительство выделило на эти цели 36 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Помощь предусмотрена и для женщин, готовящихся к рождению детей – это еще 10 миллиардов рублей.
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Премьер, открывая заседание кабмина, предложил начать его с обсуждения вопросов социальной поддержки россиян. Мишустин напомнил, что с 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия.

"Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей - конкретная сумма зависит от региона проживания", - сказал Мишустин.

Второе пособие – для мужчин и женщин, которые в одиночку воспитывают детей. На эти цели правительство направляет свыше 36 миллиардов рублей, в е, по словам премьера, они будут получать около 5,5 тысяч рублей в месяц. Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.Первая мера коснется примерно 400 тысяч беременных россиянок, вторая - одиноких родителей более чем 1 миллиона детей, пишет "Российская газета".

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