Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

Его избрание поможет модернизации здравоохранения

Денис Проценко поддержал выдвижение главного детского онколога-гематолога, основателя Центра им. Рогачева Александра Румянцева в Государственную Думу. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам Проценко, Румянцев – человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в России, добился снижения летальности детей, страдающих онкологическими заболеваниями и выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне.

"Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную Думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать", — заявил Проценко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram