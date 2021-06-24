Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

Его избрание поможет модернизации здравоохранения
Денис Проценко поддержал выдвижение главного детского онколога-гематолога, основателя Центра им. Рогачева Александра Румянцева в Государственную Думу. Об этом он заявил в своем видеообращении.
По словам Проценко, Румянцев – человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в России, добился снижения летальности детей, страдающих онкологическими заболеваниями и выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне.
"Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную Думу, он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать", — заявил Проценко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram