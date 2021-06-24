В отели Краснодарского края пустят только привитых туристов

С 1 июля заселиться можно при наличии сертификата или ПЦР-теста, а с 1 августа и его отменят

Власти Краснодарского края ужесточают меры борьбы с распространением коронавируса. С 1 июля в гостиницы курортного региона можно будет заселиться только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. А с 1 августа правила станут еще более строгими.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал в Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Меры станут еще более жесткими с 1 августа. С этого времени гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации. Исключение сделают для граждан, имеющих медицинские противопоказания к прививкам от коронавируса.

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