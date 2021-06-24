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Депутат МГД Людмила Гусева: Особая экономическая зона Москвы сохраняет высокие темпы развития

14:17
  • четверг
  • 24 июня 2021

ОЭЗ нарастила мощности, несмотря на ковидные ограничения

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" сохраняет высокие темпы роста производства и выручки.

Об этом агентству "Москва" рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. В минувшем году резиденты ОЭЗ произвели продукцию на 19 миллиардов рублей. Это на 23 % больше в сравнении с предыдущим периодом.

"Прошлый год был кризисным из-за ограничений пандемии и неблагоприятных внешнеэкономических факторов, но возможности ОЭЗ позволили как нарастить объемы производства, так и запустить новые мощности", - отметила Гусева.

Всего за 2020 год ОЭЗ выпустила электронику, оптику робототехнику на общую сумму 12,68 миллиарда рублей. на втором месте по объемам - предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. Их выручка составила 26 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Гусева подчеркнула, что наращивать производство помогают и налоговые льготы, и комфортные инфраструктурные условия для старта бизнеса. Всего в состав ОЭЗ входят пять площадок в Печатниках и Зеленоградском АО. В них расположены более 180 высокотехнологичных компаний, 79 из них имеют статус резидента.

В скором времени на зеленоградской площадке "Алабушево" появится новый технопарк. В нем смогут расположиться 40 резидентов, что создаст до 2,5 тысячи рабочих мест.

"Таким образом, особая экономическая зона сохраняет свою привлекательностью для инвесторов, для размещения производств", - заключила Гусева.

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ОЭЗ "Технополис "Москва"
ОЭЗ "Технополис "Москва"
ОЭЗ "Технополис "Москва"
ОЭЗ "Технополис "Москва"
ОЭЗ "Технополис "Москва"
ОЭЗ "Технополис "Москва"
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