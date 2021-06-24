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Ректор РХТУ Мажуга: Школы Москвы тоже должны опираться на запросы рынка труда

14:37
  • четверг
  • 24 июня 2021

Школьники должны иметь представление о реальной работе предприятий

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что столичное школьное образование должно отвечать на запросы реального сектора экономики.

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"Считаю, что в Москве для этого есть хорошая база, нужно подумать, какими способами можно выйти на новый уровень, когда свое место в образовательном процессе займет запрос реальной экономики", - сказал Мажуга.

По его словам, школьников необходимо знакомить с работой предприятий, а также рассказывать о наиболее востребованных профессиях на рынке труда. Кроме того, компании Москвы могут выступать в качестве наставников.

Ректор РХТУ добавил, что на сегодняшний день качественное образование школьники могут получить в любом районе Москвы. За последние несколько лет в городе почти втрое увеличилось количество победителей на Всероссийской олимпиаде школьников.

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