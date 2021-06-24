Ректор РХТУ Мажуга: Школы Москвы тоже должны опираться на запросы рынка труда

Школьники должны иметь представление о реальной работе предприятий
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что столичное школьное образование должно отвечать на запросы реального сектора экономики.
"Считаю, что в Москве для этого есть хорошая база, нужно подумать, какими способами можно выйти на новый уровень, когда свое место в образовательном процессе займет запрос реальной экономики", - сказал Мажуга.
По его словам, школьников необходимо знакомить с работой предприятий, а также рассказывать о наиболее востребованных профессиях на рынке труда. Кроме того, компании Москвы могут выступать в качестве наставников.
Ректор РХТУ добавил, что на сегодняшний день качественное образование школьники могут получить в любом районе Москвы. За последние несколько лет в городе почти втрое увеличилось количество победителей на Всероссийской олимпиаде школьников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram