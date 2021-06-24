Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах

Это связано с санкциями Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал санкционное давление на его страну со стороны стран Запада. По словам главы государства, в ряде регионов может быть введено военное положение.

"Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие", - приводит слова Лукашенко ТАСС.

В прошлом году в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых, согласно официальным данным ЦИК, одержал Лукашенко. На протяжении нескольких месяцев в республике шли акции протеста против итогов голосования, ряд стран ЕС и Соединенные Штаты не признают результаты выборов.

В связи с этим страны Запада вводят против Белоруссии санкции - как экономические секторальные, так и персональные. В Минске уже пообещали ответить на недружественные действия.

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