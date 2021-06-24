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Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах

14:31
  • четверг
  • 24 июня 2021

Это связано с санкциями Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал санкционное давление на его страну со стороны стран Запада. По словам главы государства, в ряде регионов может быть введено военное положение.
Послы ЕС согласовали секторальные санкции против Белоруссии

"Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие", - приводит слова Лукашенко ТАСС.

В прошлом году в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых, согласно официальным данным ЦИК, одержал Лукашенко. На протяжении нескольких месяцев в республике шли акции протеста против итогов голосования, ряд стран ЕС и Соединенные Штаты не признают результаты выборов.

В связи с этим страны Запада вводят против Белоруссии санкции - как экономические секторальные, так и персональные. В Минске уже пообещали ответить на недружественные действия.

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