Матвиенко назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Вакцинация - единственный способ побороть COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться к октябрю 2021 ода.

Такое предположение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится", - заявила она на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Ранее Матвиенко обратилась к сенаторам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.

"Другого пути, как показывает международный опыт, у нас нет", - подчеркнула она.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. За последние сутки выявили 20 182 случая заболевания.

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