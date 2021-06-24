Синоптики рассказали, когда спадет жара в Москве

Аномально жаркую погоду сменят дожди

В Москве жара спадет ко вторнику, заверили в Гидрометцентре. Температура воздуха опустится до 22-27 градусов, а также во всех районах столицы пройдут дожди.

В последние дни в столичном регионе наблюдается аномально жаркая температура, в среднем она превышает норму на 10 градусов. В Москве было побито несколько температурных рекордов.

"Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° во вторник", - передает РИА Новости сообщение Гидрометцентра.

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