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Сербия отказалась рвать отношения с Россией

15:02
  • четверг
  • 24 июня 2021

Белград не готов отталкивать Москву ради будущего в ЕС

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил в ходе своего выступления на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Русском доме в Белграде, что его страна все еще стремится в Евросоюз, но не ценой отношений с Россией.
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"Мы всегда говорим: да, мы находимся на европейском пути, мы видим себя в Европейском союзе, но не ценой прекращения, а наоборот, укрепления, усиления наших отношений с нашими традиционными друзьями, в первую очередь с Российской Федерацией", - приводит слова главы сербского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Он добавил, что в Белграде "хорошо знают, кто их друзья", вместе с тем страна готова к сотрудничеству со всеми партнерами.

По заявлению Селаковича, успешное будущее Европы и России может быть только совместным, о чем не следует забывать.

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