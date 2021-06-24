Лавров рассказал о живущем в придуманной реальности НАТО

Натовцам постоянно мерещится российская агрессия

Действия НАТО по сдерживанию России ведут к нагнетанию военно-политической напряжённости в Европе. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на проходящей в Москве конференции по международной безопасности.

Глава нашего МИД подчеркнул: в то время как Россия стремится к диалогу, страны Североатлантического альянса игнорируют все предложения о сотрудничестве. Антироссийский курс блока был подтверждён и на последнем саммите НАТО в Брюсселе.

"Альянс ещё раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. В частности, НАТОвским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - заявил Сергей Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram