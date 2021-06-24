ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров рассказал о живущем в придуманной реальности НАТО

15:05
  • четверг
  • 24 июня 2021

Натовцам постоянно мерещится российская агрессия

Действия НАТО по сдерживанию России ведут к нагнетанию военно-политической напряжённости в Европе. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на проходящей в Москве конференции по международной безопасности.

Глава нашего МИД подчеркнул: в то время как Россия стремится к диалогу, страны Североатлантического альянса игнорируют все предложения о сотрудничестве. Антироссийский курс блока был подтверждён и на последнем саммите НАТО в Брюсселе.

"Альянс ещё раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. В частности, НАТОвским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - заявил Сергей Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие армии Эстонии в системе сил НАТО
Военнослужащие армии Эстонии в системе сил НАТО
Корабли сил НАТО
Корабли сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.