Канцлер Австрии оценил идею саммита Евросоюз - Россия

Переговоры между Москвой и Брюсселем укрепят позиции ЕС, считает Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что предложение провести саммит Евросоюз - Россия выглядит перспективным.
"Я рад, что, наконец, есть движение в направлении диалога с Россией", - подчеркнул политик (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что переговоры между Москвой и Брюсселем укрепят позиции ЕС, но необходимо выбрать формат, который подойдет обеим сторонам.
По словам Курца, Россию нельзя "полностью уступить Вашингтону", нельзя ограничиваться лишь наблюдением за российско-американскими переговорами со стороны.
Ранее с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - с участием Владимира Путина и лидеров стран ЕС - выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Идею уже поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram