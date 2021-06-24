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Канцлер Австрии оценил идею саммита Евросоюз - Россия

14:54
  • четверг
  • 24 июня 2021

Переговоры между Москвой и Брюсселем укрепят позиции ЕС, считает Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что предложение провести саммит Евросоюз - Россия выглядит перспективным.
Президент Австрии заявил о нежелании ЕС быть колонией России

"Я рад, что, наконец, есть движение в направлении диалога с Россией", - подчеркнул политик (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что переговоры между Москвой и Брюсселем укрепят позиции ЕС, но необходимо выбрать формат, который подойдет обеим сторонам.

По словам Курца, Россию нельзя "полностью уступить Вашингтону", нельзя ограничиваться лишь наблюдением за российско-американскими переговорами со стороны.

Ранее с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - с участием Владимира Путина и лидеров стран ЕС - выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Идею уже поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

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