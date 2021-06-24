Капитан эсминца Defender раскрыл "легенду" маневров у берегов Крыма

Информацию подтвердил корреспондент Daily Mail

Пограничные корабли России открывали предупредительный огонь во время инцидента с нарушением британским эсминцем российской границы. Рассказ капитана корабля Defender Винсента Оуэна привел корреспондент издания Daily Mail Марк Никол, находившийся на борту.

По рассказу Никола, он сам слышал, как российская сторона просила британцев сменить курс. Несмотря на это, команда эсминца намеренно оставалась на российской территории. А капитан при этом напомнил членам команды, чтобы они придерживались легенды – она заключалась в том, что эсминец соблюдает нормы международного права. Но при этом Оуэн предупредил, что, скорее всего, русские все равно заставят Defender уйти.

23 июня британский эсминец нарушил российскую границу на Черном море, у мыса Фиолент. Российским пограничникам пришлось открывать предупредительный огонь. Позже Минобороны Великобритании заявило, что корабль "совершил мирный проход в территориальных водах Украины" а Россия не производила предупредительные выстрелы. Однако первый же репортаж с борта журналиста Би-би-си Джонатана Била подтвердил информацию российской стороны.

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