ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Капитан эсминца Defender раскрыл "легенду" маневров у берегов Крыма

15:19
  • четверг
  • 24 июня 2021

Информацию подтвердил корреспондент Daily Mail

Пограничные корабли России открывали предупредительный огонь во время инцидента с нарушением британским эсминцем российской границы. Рассказ капитана корабля Defender Винсента Оуэна привел корреспондент издания Daily Mail Марк Никол, находившийся на борту.
Кремль оценил инцидент с британским эсминцем

По рассказу Никола, он сам слышал, как российская сторона просила британцев сменить курс. Несмотря на это, команда эсминца намеренно оставалась на российской территории. А капитан при этом напомнил членам команды, чтобы они придерживались легенды – она заключалась в том, что эсминец соблюдает нормы международного права. Но при этом Оуэн предупредил, что, скорее всего, русские все равно заставят Defender уйти.

23 июня британский эсминец нарушил российскую границу на Черном море, у мыса Фиолент. Российским пограничникам пришлось открывать предупредительный огонь. Позже Минобороны Великобритании заявило, что корабль "совершил мирный проход в территориальных водах Украины" а Россия не производила предупредительные выстрелы. Однако первый же репортаж с борта журналиста Би-би-си Джонатана Била подтвердил информацию российской стороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Моряки ВМС Великобритании
Моряки ВМС Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.