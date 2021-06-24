Вильфанд заявил о редчайшем для столицы уровне опасности УФ-излучения

Прямых солнечных лучей лучше избегать

В Москве до конца этой недели будет сохраняться опасный уровень ультрафиолета, предупредил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть-семь, опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне", - заявил синоптик.

По его словам, при таком уровне УФ-излучения находиться долгое время под прямыми солнечными лучами опасно, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram