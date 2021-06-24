Макрон: ЕС не может мириться с отсутствием диалога с Россией

В этом диалоге необходимо защищать интересы Европы, добавил французский лидер

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг по прибытии на саммит Евросоюза, что ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией.

"В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью", - заметил французский лидер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что ЕС не должен поступаться ценностями и интересами, следует "оставаться в логике реакции на каждый отдельный случай".

Франция, продолжил Макрон, последние годы призывает к большой дискуссии с Москвой. Есть надежда, также отметил президент, что подготовленный к саммиту ЕС доклад продвинет ситуацию вперед.

Ранее с предложением о большой международной встрече на высшем уровне - с участием Владимира Путина и лидеров стран ЕС - выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

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