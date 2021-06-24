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Более 40% немцев одобрили запуск "Северного потока - 2"

15:40
  • четверг
  • 24 июня 2021

Еще 38% хотят сначала договориться с США

Институт изучения общественного мнения Kantar Public провел опрос среди жителей Германии об их отношении к проекту газопровода "Северный поток - 2". Результатами исследования делится ТАСС.
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44% респондентов заявили, что поддерживают ввод газопровода в эксплуатацию - даже с учетом возможных санкций со стороны Вашингтона. 38% участников опроса заявили, что сначала надо договориться с американской стороной.

За полную остановку строительства выступили лишь 13% граждан ФРГ.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

Проект находится в финальной стадии. США выступают его активным противником, но в Белом доме уже признали, что не в силах помешать завершению строительства.

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