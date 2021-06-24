"Совершенно другой человек": адвокат рассказал о жизни Ефремова в колонии

Артист стал "настоящим русским интеллигентом", уверен юрист Петр Хархорин

Адвокат осужденного по делу о смертельной аварии Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, как актер изменился в колонии.

"Сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент", - заявил защитник артиста в интервью "Газете.Ru".

По словам Хархорина, Ефремов отказался от несложной работы в библиотеке, чтобы "испить всю чашу". "Сидит в пошивочном цехе, молнии в комбинезоны вставляет. Это говорит о том, что человек меняется", - сообщил юрист.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельной аварии в центре Москвы. В октябре срок был снижен до 7,5 года колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram