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Спутник ЕС заснял момент нарушения границы британским эсминцем

15:51
  • четверг
  • 24 июня 2021

Корабль приблизился к побережью Крыма на 10 морских миль

Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 запечатлел нарушение российской границы британским эсминцем Defender. Снимок из космоса продемонстрировал в Twitter пользователь Gerjon_.
МИД предупредил о последствиях ЧП с британским эсминцем

На фотографии видны британский эсминец и по всей вероятности, преследующие его российские корабли. Как отмечает автор поста, ясно видно, что британский корабль зашел вглубь территориальных вод России по меньшей мере на 2 морские мили (приблизительно 4 км).

23 июня российским пограничникам и авиации пришлось прибегнуть к предупредительной стрельбе и бомбометанию, чтобы вынудить эсминец покинуть территориальные воды России. В МИД предупредили британцев, что в следующий раз военные могут бомбить не по курсу, а непосредственно по цели.

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Нарушение госграницы России эсминецем ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
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