Посол Великобритании прибыла в российский МИД

Дебора Броннерт была вызвана в связи с ЧП в Черном море
Дебора Броннерт, посол Великобритании в Москве, прибыла в четверг в Министерство иностранных дел России, куда ее вызвали после инцидента с британским эсминцем в Черном море.
"Дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев", - сообщает корреспондент ТАСС с места.
Как прежде заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва расценивает случившееся как грубую провокацию.
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender на три километра углубился в российские территориальные воды в Черном море. Корабль не реагировал на предупредительный огонь, Су-24 пришлось провести бомбометание. Только после этого эсминец покинул запретную для него территорию.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией - сознательной и подготовленной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram