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Посол Великобритании прибыла в российский МИД

15:53
  • четверг
  • 24 июня 2021

Дебора Броннерт была вызвана в связи с ЧП в Черном море

Дебора Броннерт, посол Великобритании в Москве, прибыла в четверг в Министерство иностранных дел России, куда ее вызвали после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

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"Дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев", - сообщает корреспондент ТАСС с места.

Как прежде заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва расценивает случившееся как грубую провокацию.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender на три километра углубился в российские территориальные воды в Черном море. Корабль не реагировал на предупредительный огонь, Су-24 пришлось провести бомбометание. Только после этого эсминец покинул запретную для него территорию.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией - сознательной и подготовленной.

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