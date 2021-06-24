Посол Великобритании прибыла в российский МИД

Дебора Броннерт была вызвана в связи с ЧП в Черном море

Дебора Броннерт, посол Великобритании в Москве, прибыла в четверг в Министерство иностранных дел России, куда ее вызвали после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

"Дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев", - сообщает корреспондент ТАСС с места.

Как прежде заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва расценивает случившееся как грубую провокацию.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender на три километра углубился в российские территориальные воды в Черном море. Корабль не реагировал на предупредительный огонь, Су-24 пришлось провести бомбометание. Только после этого эсминец покинул запретную для него территорию.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией - сознательной и подготовленной.

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