Глава Минспорта оценил результат сборной России на Евро

Команда не смогла выйти в плей-офф

В ходе пресс-конференции по итогам завершившегося группового этапа чемпионата Европы по футболу министра спорта России Олега Матыцина попросили оценить выступление сборной страны на турнире.

"Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный", - ответил глава Минспорта (цитата по ТАСС).

Он добавил, что поставленные ведомством задачи выполнены не были, в ближайшее время ожидается детальный анализ ситуации.

Вместе с тем Матыцин подчеркнул, что поспешных решений приниматься не будет.

Сборная России заняла последнее место в группе В, выиграв у Финляндии (1:0), но разгромно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Плей-офф первенства стартует 26 июня, завершится Евро-2020 11 июля.

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