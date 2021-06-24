Летный директор авиакомпании S7 арестован за продажу должности

Он взял 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве

Как сообщила в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, подозреваемый в коммерческом подкупе в особо крупном размере летный директор авиакомпании S7 арестован судом.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует Врадий РИА "Новости".

Проведен осмотр места происшествия, также состоялись допросы и обыски. Посреднику выдали подписку о невыезде. В ближайшее время будут предъявлены обвинения.

Ранее стало известно, что летный директор S7 получил с помощью ведущего пилота-инструктора взятку в размере 1,5 миллиона рублей от одного из сотрудников. Деньги ему заплатили за содействие в трудоустройстве.

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