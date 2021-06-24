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Джонсон прокомментировал инцидент с эсминцем Британии в Черном море

16:40
  • четверг
  • 24 июня 2021

Лондон отказывается признавать Крым российским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе общения с журналистами впервые публично прокомментировал инцидент с эсминцем Defender в Черном море.

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ЧП произошло 23 июня. Корабль углубился в российские территориальные воды на три километра, не среагировав даже на предупредительный огонь со стороны пограничников. В итоге Су-24 пришлось провести бомбометание. Только после этого эсминец покинул запретную для него территорию.

"Я думаю, он в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами. Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - цитирует политика "Интерфакс".

Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией - сознательной и подготовленной.

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