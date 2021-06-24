"Это не наказание": в правительстве объяснили введение экспортных пошлин на металл

Такая мера станет частью комплекса защитных мер внутреннего рынка, заверили в кабмине

Одна из самых громких новостей четверга - правительство вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, цель - компенсировать расходы потребителей из-за стремительного роста цен. Они поднялись и на внутреннем, и на международном рынках. Пошлины вводят с 1 августа до конца года. За это время предприятия отрасли заплатят в бюджет свыше 160 миллиардов рублей. При этом объемы экспорта не уменьшатся.

Обсуждать регулирование цен на металлы правительство начало еще в декабре прошлого года. К тому моменту на внутреннем рынке они уже стремительно пошли вверх вслед за мировыми. И такая тенденция сохраняется до сих пор, вынуждая российские власти защищаться, используя исключительно рыночные методы.

"По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином и другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев", - заявил Максим Решетников, министр экономического развития России.

Эта мера должна остановить рост стоимости металла и продукции из него, который бьет по карману и простых граждан - достаточно взглянуть на ценники в строительных магазинах - и по отраслям промышленности. Там ситуация вообще крайне тяжелая. Идёт удорожание смет. Многие ключевые для страны проекты, включая гособоронзаказ, находятся под угрозой срыва. И все это из-за того, что металл и продукция из него в России продолжают беспрецедентно дорожать.

"И мы сейчас просто видим, что под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи. Начинается отказ от уже заключенных контрактов. А впереди у нас процедура контрактации на 2022-2024 годы. Поэтому, хочу подчеркнуть, введение пошлин - это не наказание металлургов. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что происходит сейчас на мировых рынках", - сообщил Андрей Белоусов, первый заместитель главы правительства России.

Сам Белоусов изначально выступал за более жесткий подход. В мае этого года он довольно резко высказался в адрес металлургов, предложив изъять у них в пользу государства половину сверхдоходов, которые получит отрасль по итогам этого года. А это почти два с лишним триллиона рублей. Однако от данной идеи все-таки решили отказаться, в пользу 15% экспортных пошлин.

"Предложение ввести пошлину на экспорт всей российской металлопродукции - наиболее щадящая для отрасли мера. Это временная мера с коридором до конца декабря текущего года. При этом, Михаил Владимирович, соглашаясь на такую меру, мы считаем необходимым целевым образом направлять на поддержку металлоёмких отраслей промышленности", - заявил Денис Мантуров, министр промышленности России.

Речь идёт о 165 миллиардах рублей, что приблизительно составит около 30% от той сверхприбыли, которую получит металлургическая отрасль в России по итогам 2021 года. Эти деньги государство направит в экономику, что позволит компенсировать рост цен на металлопродукцию. При этом ее экспорт не пострадает.

"Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный и актуальный сегодня для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство", - поручил председатель правительства России Михаил Мишустин.

На фоне этих заявлений акции российских металлургических гигантов уже пошли вниз. Впрочем, эксперты уверены, что это лишь временное явление, учитывая, что Россия, отнюдь, не первая страна, которая вводит пошлины на экспорт металлов. Так уже поступили Австралия, Индия и Китай, преследуя ровно ту же цель - защита внутреннего рынка и стабилизация на нём цен.

Александр Панюшкин, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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