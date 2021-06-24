Пушкинский музей показал выставку "Сиена на заре Ренессанса"

Москвичей познакомят с искусством художников, работавших в XIII–XV веках в итальянской Сиене

Путешествие в итальянское средневековье смогут совершить посетители музея изобразительных искусств имени Пушкина, где открывается выставка "Сиена на заре ренессанса". В XIII-XIV веках этот город-республика был средоточием художественной жизни. Там происходило перерождение византийского стиля в раннюю готику. И творили мастера, имена которых почти забыты.

Сиена на заре Ренессанса – это не просто подарок для тех, кто соскучился по Италии и её сокровищам. Это возможность понять тайну эпохи Возрождения. Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэль известны всем и каждому. А вот кто был их предтечей? Ответ – здесь, в залах Пушкинского музея.

Сиена в XIII-XV веках была местом притяжения невероятно талантливых художников. Её школа живописи смело состязалась с флорентийской. Главным отличием было сильное влияние Византии, чуть позже - готики. Сказочной красоты работы: колоритные, с тонкой гравировкой и орнаментом. А еще при взгляде на них сразу возникает ощущение чего-то очень родного, до боли знакомого. Вспоминаются наши, древнерусские иконы. Итальянцы говорят - ощущение верное. Во-первых, корни одни. Во-вторых, cиенская школа, как и сама Сиена - это красота, чувства и открытая душа.

"Конечно, эти работы невероятно эмоциональны. Здесь мы видим Мадонну с младенцем, который хватается прямо за её одеяние. А на заднем фоне не случайно помещены два Сиенских святых - Сан Бернардино и Святая Екатерина Сиенская - очень важные как для города, так и для всего христианства", - заявил Элена Россони, директор национальной пинакотеки Сиены.

Для Пушкинского эта выставка - несомненный успех. Ничего подобного в России до сих пор не было. Национальная пинакотека и Государственный архив Сиены привезли работы, которые чрезвычайно редко покидают родные стены. К ним присоединились музеи Тосканы. Дополнили картину мира раннего средневековья шедевры из собрания самого Пушкинского. Получился насыщенный диалог, в котором притягивает и каждый штрих - ученика Дуччо или современника Джотто - и каждое личное ощущение. Об истинной заре Ренессанса.

"Если говорить о том периоде, с которого началось всё это движение - ранней готики, то, конечно, Сиена занимает особое место. И, мне кажется, очень важно это знать, это чувствовать. Это даёт больше понимания. И погружает нас, безусловно, в атмосферу, которая должна вдохновлять нас сегодня", - прокомментировала Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Отдельная тема – совсем уж диковинные для современного зрителя "Таволетты Бикерны". Деревянные таблички, между которыми сиенцы хранили бухгалтерские счета. Удивительный был народ - мало того, что распоряжаться финансами по закону одним и тем же людям разрешалось лишь полгода во избежание коррупции. Эти подробные отчеты строго контролировались, а украшались лучшими художниками Сиены, становясь произведениями искусства. Сейчас таволетты - очень редкие образцы светской живописи.

"Мы, конечно, очень рады показать такие произведения, потому что это абсолютная редкость! Они принадлежат Государственному архиву Сиены. Их там 105 штук. Еще 30 находятся во всём мире - Америка, Франция, Англия. В России нет ни одного произведения такого рода", - заявила Виктория Маркова, куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина.

На этой выставке еще очень много открытий и откровений. Главное - не торопиться. Время есть. Выставка продлится до 3 октября.

Ольга Стрельцова, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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