Зеленский продлил санкции против российских банков

В списке - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против десятков банков, в том числе российских Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, а также донецкого и луганского.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа Зеленского.

В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим".

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти работавших в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка (входил в ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). В 2018 году банки группы ВТБ прекратили работу на Украине, а Сбербанк продал VS Bank.

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