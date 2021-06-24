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"Помогают смягчить риторику": Матвиенко - о роли женщин в политике

16:47
  • четверг
  • 24 июня 2021

Осенью в Санкт-Петербурге состоится Третий Евразийский женский форум

В ходе заседания Оргкомитета Третьего Евразийского женского форума спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что женщины имеют внушительный политический вес в современном мире и "помогают смягчить мировую политическую риторику".
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"Я бы сказала, помогают подталкивать к мирному урегулированию разногласий, решению глобальных, геополитических вопросов цивилизованным путем", - цитирует спикера Совфеда РИА "Новости".

Состоится форум в середине октября в Санкт-Петербурге. Как объяснила Матвиенко, запланирована работа различных секций, "круглых столов" по линии ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, а также женская "двадцатка".

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