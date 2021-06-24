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Татьяна Буцкая предложила ввести государственную страховку от последствий вакцинации

17:08
  • четверг
  • 24 июня 2021

Такой шаг стал бы важным аргументом в пользу всеобщей вакцинации, уверена лидер "Совета матерей"

Страхование от возможных последствий вакцинации могло убедить людей сделать прививку от ковида. Об этом заявила лидер "Совета матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Государство могло бы всех убедить в безопасности и надежности вакцин, если бы после прививки людям выдавали государственную страховку на случай возможных осложнений", - сказал Буцкая на встрече с жителями Москвы.

По ее словам, некоторые страховые компании уже предлагают компенсацию на случай негативной реакции организма на прививку. Например, при аллергии на вакцину человеку могут выплатить до 100 тысяч рублей.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник Лайт" в гражданский оборот пока не поступила.

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